Professor Lode Godderis: "Opstoot coronabesmettingen blijft langer duren dan gedacht"

De opstoot in het aantal coronabesmettingen blijft langer duren dan verwacht. Dat zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) bij de bekendmaking van een nieuw rapport dat de coronabesmettingen in de verschillende economische sectoren bespreekt.

Midden maart waren er nog stijgingspercentages op te tekenen van bijna 40 procent. Dat cijfer is sterk gezakt, maar blijft toch nog hangen op 8 procent. “Dat is ietwat onverwacht”, zegt professor Godderis. “We hadden gedacht dat de cijfers toch al meer zouden verbeterd zijn.”

Het nieuwste rapport behandelt de periode van 22 maart tot en met 4 april. In alle sectoren blijven de cijfers toenemen, zij het minder snel dan voorheen, wat leidt tot een gestegen tweewekelijkse incidentie met 8 procent tegenover de vorige periode (8 februari tot 21 maart). De werkende bevolking telt nu een incidentie van 1.572, waar dat in het voorbije rapport nog 1.456 was. De incidentie in de werkende bevolking ligt nog steeds hoger dan in de algemene bevolking. Die laatste groep noteert een incidentie van 1.313, tegenover 1.005 in het vorige rapport.

Zorgsector

Zoals uit de vorige studies bleek, komen de sectoren waar er veel nauw contact is tussen mensen onderling ook nu als omgeving met de meeste besmettingen uit de bus. Het gaat dan vooral om beroepen uit de zorgsector, zoals in ziekenhuizen, kinderdagverblijven en woonzorgcentra.

Behalve in de zorg zijn ook stijgende cijfers op te merken in de chemische en farmaceutische industrie, de HR-sector en ook bij de vakbonden. “Dat komt wellicht doordat het virus zowat overal wijdverspreid aanwezig is in de samenleving”, stelt professor Godderis.

Opvallend: in het lager onderwijs worden al geruime tijd minder hoge incidenties vastgesteld dan in de algemene bevolking, terwijl het middelbaar en hoger onderwijs er nog een stuk boven zitten. Volgens professor Godderis heeft het feit dat er in januari een grote opstoot werd opgetekend in het lager onderwijs daarmee te maken. “Natuurlijke immuniteit kan hier een rol spelen: wie recent een besmetting heeft doorgemaakt, heeft minder kans op een re-infectie.”

Ventileren

Voor de komende periode verwacht de professor arbeidsgeneeskunde een daling van het aantal besmettingen, onder meer omdat dan de paasvakantie mee in de cijfers vervat zal zitten. Maar daarna zou het weer naar boven kunnen gaan. “Mensen zijn op reis geweest en starten daarna opnieuw te werken. Dat zou tot een kleine opflakkering kunnen leiden. Ik roep nogmaals op om gesloten werkruimtes te blijven ventileren en de hygiënische maatregelen te blijven volgen.”