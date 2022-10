Professor KU Leuven verkrachtte studente tijdens internationaal congres. “Ik heb het bijzonder moeilijk na die nacht in Barcelona.” “Me too”, stuurde hij terug

Belgisch gezin van vijf betrokken bij “horror­crash” in Oostenrijk

Een Belgisch gezin telt maar liefst vijf gewonden nadat het in Oostenrijk betrokken raakte bij een “horrorcrash”. De bestuurder (25) en zijn 46-jarige moeder liggen in een kunstmatige coma in het ziekenhuis. Drie andere kinderen - 4, 5 en 17 jaar - van de vrouw zijn overgebracht naar een ziekenhuis net over de grens in Duitsland.

24 oktober