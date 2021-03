Professor Jeugdrecht over moord Beveren: “Jongeren kunnen zware straf krijgen, maar nooit levenslang”

“Jeugrecht is een complexe materie”, legt Dumortier uit. Dat betekent dat elke jongere afzonderlijk berecht zal worden. “De jeugdrechter zal rekening houden met de persoonlijke situatie van elk individu. Daarom zijn er verschillende straffen mogelijk, gaande van een berisping tot een plaatsing van maximum twintig jaar in een gesloten gemeenschapsinstelling.”

Ook een zogenaamde uithandengeving is mogelijk, maar dat is een zeer uitzonderlijke beslissing. Daarbij oordeelt de jeugdrechter dat de mogelijke sancties niet meer geschikt zijn voor de verdachte(n) in kwestie. “Een of meerdere verdachten kunnen dan naar een uitgebreide jeugdrechtbank gestuurd worden, waar ze een volwassen straf riskeren”, legt de professor uit. “Ook een verwijzing naar het hof van assisen is niet uitgesloten. Tientallen jaren cel zijn dus mogelijk, maar een levenslange celstraf is nooit van toepassing bij minderjarigen.”