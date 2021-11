Professor Herman Goossens wil dat politiek corona eindelijk ernstig neemt: “Stop met die jojo en het geleuter”

“We zeuren te veel in ons land,” zegt professor Hermans Goossens, “in plaats van knopen door te hakken. Het wordt tijd dat we deze pandemie eindelijk ernstig nemen. Deze vierde golf heb ik in maart al voorspeld. Tref nu gewoon de maatregelen die nodig zijn, en durf die ook zo lang als nodig aan te houden. Die voortdurende jojo en dat onophoudelijke geleuter, dat maakt het voor de mensen alleen maar lastiger.”