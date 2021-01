Professor Herman Goossens: “We kunnen derde golf niet meer vermijden. Nu maatregelen opvolgen, anders wordt het een drama”

Nu de Britse variant van het coronavirus in ons land duidelijk in opmars is, is een derde golf haast onvermijdelijk. Dat heeft professor Herman Goossens (UAntwerpen) gezegd in VTM NIEUWS. “We zijn op een kantelmoment gekomen”, aldus Goossens.

“Je hoort langs alle kanten dat het stijgt. Bij huisartsen, in triagecentra, in ziekenhuizen, we zien uitbraken in scholen, vooral met de Britse variant... Je voelt aan dat we op een kantelmoment gekomen zijn. Het is nu ontzettend belangrijk de maatregelen op te volgen, anders gaat de golf enorm toenemen. Ik denk dat we aan derde golf gekomen zijn, maar ook dat we het kunnen beperken als we de maatregelen goed opvolgen. Anders wordt het een drama, en gaan we veel langer met dit virus moeten omgaan - makkelijk tot in april of mei.”

Of er extra maatregelen moeten komen, wil Goossens niet gezegd hebben. “Dat zijn politieke beslissingen”, klinkt het. Over de vele uitbraken van de voorbije dagen in scholen zegt Goossens “dat het in Engeland ook zo begonnen is”.

Quote Ik denk dat we nog een maand hebben en dan zou het kunnen ontploffen.

Eén ding is zeker, vertelt hij nog. “De Britse variant is duidelijk in opmars. In Engeland is dat begonnen in september, en is het ontploft in december. Bij ons zijn de eerste gevallen met de Britse variant ontdekt in december, we zijn nu een maand verder. Ik denk dat we nog een maand hebben en dan zou het kunnen ontploffen.”

Pijnlijk

“Ik weet dat mensen het kotsbeu zijn, en ik ben het zelf ook kotsbeu”, aldus Goossens. “Maar we hebben geen keuze. Als we ons niet aan de maatregelen houden, gaat het aantal besmettingen enorm stijgen. Dan stijgen de opnames in maart of april, en dan wordt het in mei en juni nog dramatischer. Het is pijnlijk om te zeggen, maar we moeten nog één à twee maanden doorbijten.”

Goossens vreest ook dat er extra druk zal komen om de scholen te sluiten, maar hoopt systemen te kunnen uitwerken waardoor die toch open kunnen blijven. “We zouden bijvoorbeeld leerkrachten wekelijks een speekseltest kunnen laten afleggen, of we kunnen denken aan mondmaskers voor min 12-jarigen.”

