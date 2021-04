Professor Herman Goossens: “Negatieve zelftest is geen toegangsticket voor evenementen of om op reis te gaan”

Vanaf morgen zijn de zelftesten beschikbaar in de apotheek . In de studio van VTM NIEUWS heeft professor Herman Goossens (UAntwerpen), tevens voorzitter van de Taskforce Testing, uw meest prangende vragen over de zelftesten beantwoord. Een overzicht.

Is het een gewone PCR-test die je zelf doet of is die toch aangepast voor de consument?

“Dit is geen PCR-test want die moet je in het laboratorium doen. Deze test kan je dus thuis doen. Het is een heel andere techniek die men hier gebruikt.”

Hoe sluitend is de zelftest?

Anker Freek Braeckman nam net voor hij op antenne ging een zelftest af en testte negatief. Maar professor Goossens waarschuwt: “Deze zelftesten zijn nooit honderd procent betrouwbaar. Dit resultaat geeft aan dat Freek Braeckman op dit moment waarschijnlijk niet besmettelijk is. Maar het zou kunnen dat hij morgen wel positief gaat testen. Indien iemand besmet is met het virus, dan zal de hoeveelheid virus geleidelijk aan gaan toenemen in de keel en neus. Op een bepaald moment zal er voldoende virus aanwezig zijn, waarna de test wel positief wordt. Momenteel is Freek Braeckman waarschijnlijk niet besmettelijk. Dat wil zeggen dat de zelftest niet honderd procent betrouwbaar is én dat we de maatregelen nog altijd moeten blijven opvolgen. Maar elke persoon die we hiermee kunnen detecteren, is er één gewonnen. “

Zal een negatieve zelftest als bewijs kunnen dienen om weer op reis, op restaurant te gaan?

“Ik zou nooit een zelftest als een toegangsticket gebruiken om aan evenementen deel te nemen of om op reis te gaan. Dat is ook het unaniem standpunt van de Taskforce. Als de skivakantie afhangt van een negatieve zelftest, dan denk ik dat het toch wat gevaarlijk is om daarop verder te gaan. Als een toegang tot het concert van The Rolling Stones waar u 200 euro voor heeft betaald, afhangt van een negatieve zelftest, dan is dat misschien toch niet de goede indicatie.”

Mogen mijn kleinkinderen terug binnen wanneer we allemaal negatief testen?

“Op dit ogenblik beperken we dat tot de knuffelcontacten. Het is wel zo dat heel wat grootouders ongerust zijn, zelfs indien het om een knuffelcontact gaat. Vandaag kan het een bijkomende veiligheid bieden indien de knuffelcontacten - in dit geval de kleinkinderen - getest zouden worden. Maar opnieuw, je moet altijd de maatregelen blijven volgen. De situatie zou ook anders kunnen zijn als men gevaccineerd is.”

Waarom kost een zelftest 8 euro? Kan dat niet goedkoper?

De Britten bijvoorbeeld krijgen elke week twee zelftesten gratis. Waarom kan dat niet bij ons? “Dat is natuurlijk een politieke beslissing. Er is wel wat kritiek op het Brits beleid omdat er weinig transparantie is en het niet goed wordt geëvalueerd. Bovendien gaat het om een gigantische kost. Maar ik ben wel benieuwd naar het Britse beleid en ik wacht dus af hoe dat gaat lopen.”

“In ons land is er wel een tegemoetkoming voor mensen met een minder goed inkomen.” Mensen die via de ziekteverzekering recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, zo’n twee miljoen Belgen, betalen 1 euro remgeld.

Zullen we in de toekomst altijd zo’n zelftest op zak hebben?

“Ik denk het niet. Eens we naar een periode gaan met veel minder viruscirculatie en veel meer mensen gevaccineerd zullen zijn, zal er veel minder noodzaak zijn voor die zelftests. Ik denk dat het iets tijdelijk gaat zijn om het virus onder controle te houden én weer een aantal zaken mogelijk te maken.”