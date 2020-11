Professor Goossens: “Kerstperiode kan enorme boost geven aan aantal besmettingen”

Waarom de curve vertraagt, is momenteel niet duidelijk, zegt de microbioloog. Mogelijk hebben mensen die tijdens de Allerheiligenvakantie op vakantie gingen het virus weer binnengebracht, of misschien is de bevolking momenteel weer wat lakser sinds er goed nieuws kwam over een potentieel vaccin . Anderzijds is het normaal dat een curve die exponentieel daalt, op een bepaald moment ook minder exponentieel blijft dalen.

“Dit is een virus dat heel moeilijk te voorspellen is”, aldus Goossens. “Bovendien is het ook een erg seizoensgebonden virus, veel meer dan we gedacht hadden.” Het virus was in de zomer veel makkelijker te controleren dan in de winter. “Vandaar dat we ons ook ongerust maken over de kerstperiode, want dat zou een enorme boost kunnen geven aan het aantal besmettingen.”