Professor Geert Molenberghs voorzichtig positief over coronacijfers: “Einde deze week bereiken we piek”

Geert Molenberghs, professor biostatistiek aan de UHasselt, ziet in de stijgende coronacijfers toch enkele lichtpuntjes. Dat het stijgingsritme blijft afnemen, is positief, klinkt het. Molenberghs verwacht dat we mogelijk tegen het einde van deze week de piek in het aantal besmettingen zullen bereiken.

Elke dag komen er gemiddeld nog 4.705 nieuwe coronabesmettingen bij in ons land. Dat is een stijging van 22 procent en dus nog altijd erg veel, maar die stijging zwakt daarmee wel verder af. Vorige week noteerden we stijgingspercentages tot boven de 40 procent. Ook in een aantal provincies zien we stilaan hoe het aantal besmettingen weer minder fel toeneemt.

Toch wil Molenberghs meteen waarschuwen: “We mogen niet vergeten dat de cijfers nog altijd doorstijgen. We hebben dagen gehad zoals 22 maart met meer dan 6.000 gevallen. Dat vertaalt zich ondertussen ook in de hospitalisatiecijfers en stilaan ook in de overlijdenscijfers.” Maar het valt niet te ontkennen: “Het lijkt dat de golf die zich nu aandient, stilaan aan het afbouwen is. Als deze trend zich doorzet, gaan we allicht rond het weekend de piek bereiken.” Zaak is volgens Molenberghs dan uiteraard om de bocht naar beneden helemaal in te zetten. “Dan moet de trend zich doorzetten dankzij de nieuwe maatregelen en moeten we ook echt van stijgende naar afbouwende cijfers gaan.”

De ziekenhuiscijfers zullen allicht nog wel een tijdje blijven doorstijgen, denkt Molenberghs, aangezien die altijd de besmettingscijfers volgen met enige vertraging. “Vandaag liggen er 711 mensen op de afdelingen intensieve zorg, dat is nu al de helft van bij de tweede zware golf vorig najaar. In het beste geval eindigen we daar ergens tussen de 800 en 900 patiënten op intensieve zorg.

Wel is er goed nieuws met het mooie weer in aantocht. “Het hoogseizoen voor de besmetting is voorbij. Het virus kan zich weliswaar ook in de zomer handhaven, maar als we daar voorzichtig mee omgaan en bijvoorbeeld meer dingen buiten doen en binnen goed ventileren, kunnen we daar winst uit halen. Het seizoen zal in ons voordeel spelen.”