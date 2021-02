Professor Geert Molenberghs: “Het is geen staatsgeheim dat er nu eerst gedacht wordt aan versoepelingen buitenshuis”

Eerst even de feiten: je kan met Covid-19 geïnfecteerd raken via besmette oppervlakten, zoals deurklinken, maar ook door kleine druppeltjes die in de lucht hangen. “Als je hoest, niest, roept of zingt, produceer je van die druppels”, legt professor infectieziekten Steven Callens (UGent) uit. Hij is ook lid van de GEMS, de expertengroep die de overheid bijstaat in de corona-aanpak. “De grotere druppels of droplets vallen vrij snel op de grond, maar de kleinere - de zogenaamde aerosolen - kunnen zich makkelijk meters ver verspreiden.”