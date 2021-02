Professor Geert Molenberghs: “Als we zo verderdoen, zullen we waarschijnlijk een derde golf vermijden”

Oostende ‘Temptation’-Ke­vin wil van alcohol­slot af: “Voor ongeval vragen we de vrijspraak, maar ik geef toe dat ik veel gedronken had”

13:38 Kevin Malengier (26) uit Oostende, die enkele jaren geleden met zijn toenmalige vriendin Megan deelnam aan ‘Temptation Island’, wil in beroep af van zijn alcoholslot. Dat was hem in eerste aanleg opgelegd voor een ongeval waarbij hij meer dan 2 promille in zijn bloed had. Voor de aanrijding zelf wil Malengier vrijgesproken worden. “Het klopt dat ik veel gedronken had. Maar volgens de politie vertoonde ik geen tekenen van dronkenschap.”