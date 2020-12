Professor Dirk Devroey: “Zoals de situatie nu is, kan je niet langer wachten om nieuwe maatregelen te treffen"

De cijfers in ons land stagneren waardoor we stilaan een plateau zien verschijnen in de coronacurves. Slecht nieuws, zo waarschuwt professor Huisartsgeneeskunde (VUB) Dirk Devroey. Volgens hem is het hoog tijd voor nieuwe maatregelen: “Zou iemand een gijzeling aanvaarden waarbij er elke 14 minuten iemand wordt doodgeschoten? In zo’n situatie bevinden we ons nu: elke 14 minuten sterft er iemand omdat een deel van de mensen de maatregelen niet volgt.”

De daling in de Belgische coronacijfers is zo goed als tot stilstand gekomen. Waarvoor experts vreesden, lijkt inmiddels onvermijdelijk: we zijn op een plateau in de curves beland en dat plateau is nog veel te hoog met dagelijks meer dan 2.000 nieuwe besmettingen. “Op deze manier halen we pas binnen 14 weken of drie maanden de drempel van 800”, zo schreef Devroey vanmorgen al op Twitter.

Lees ook PREMIUM Op deze plaatsen besmetten we elkaar: bron bekend bij 40 procent van gevallen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En we moeten de grens van 800 zo snel mogelijk zien te bereiken “omdat we de situatie zo de meester blijven”, legt Devroey uit bij HLN LIVE. “Dan blijft de ziekenhuiscapaciteit voldoende groot en kunnen we de economie terug op gang trekken. Maar bij 2.000 nieuwe besmettingen per dag ontstaan er nieuwe haarden. Dit zien we nu al in het zuiden van West-Vlaanderen en de grensstreek van Luxemburg waar de cijfers opnieuw stijgen sinds tien dagen. Zo gaan we regelrecht af op een derde golf.”

Quote Als we nu opnieuw treuzelen met nieuwe maatrege­len, komen we weer te laat Professor Dirk Devroey

Nieuwe maatregelen

Devroey pleit voor nieuwe maatregelen die, liever vandaag dan morgen, ons uit deze penibele situatie moeten helpen: “Zoals de situatie nu is, kan je niet langer wachten om maatregelen te nemen. Artsen hebben bijna maanden op voorhand gewaarschuwd voor de tweede golf, dan heeft men heel lang getreuzeld met nieuwe maatregelen. Als we dat nu opnieuw doen, komen we weer te laat.”

Vooral de huidige maatregelen zouden daarbij beter nageleefd moeten worden. “Wat op dit moment wordt uitgevoerd, is het sluiten van de horeca. Maar thuiswerk wordt weinig opgevolgd, ik zie dat er heel veel verkeer is, dat mensen gaan shoppen en grote bestellingen plaatsen bij slagers en traiteurzaken. Mensen spreken met 20 af in het bos, nemen drank mee en organiseren een feestje in het bos. De verantwoordelijkheidszin bij een deel van de bevolking ontbreekt op dit moment.”

Daarbij roept Devroey uitdrukkelijk op om thuis te werken als dat mogelijk is. Uit nieuwe cijfers van Sciensano blijkt immers dat het aantal besmettingen in de bedrijven stijgt. “Arbeiders kunnen natuurlijk niet thuis werken. Maar het zijn de mensen die thuis kunnen werken waarnaar ik een oproep zou willen doen om ook effectief thuis te werken.”