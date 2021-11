Professor Dirk Devroey vraagt strengere maatregelen: "We verliezen controle over situatie"

Professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB) vraagt de regering dringend om strengere maatregelen te nemen om het groeiend aantal besmettingen in te dijken. "Zoals het nu loopt, verliezen we de controle over de situatie", stelt Devroey.

Bijna alle gemeenten in België, op twintig na, zitten de afgelopen week boven de 500 besmettingen per 100.000 inwoners. Devroey deelde een kaartje dat volledig rood kleurt op zijn Twitter om aan te tonen dat we naar een situatie gaan "die erger is dan de tweede golf". "En toch mag alles nog in ons land", aldus de professor Huisartsengeneeskunde.

We wachten het effect van de laatste verstrengde maatregelen nog af, maar volgens Devroey kwamen die al te laat. De huisartsen en apotheken worden intussen overstelpt met vragen en verzoeken om getest te worden.



De bescherming van het vaccin, blijkt niet te volstaan. "Het vaccin is niet krachtig genoeg om de versoepeling van de maatregelen die op dit moment gelden, te compenseren. Men heeft de kracht van het vaccin overschat, ook al zijn er minder overlijdens en opnames. Zoals het nu loopt, verliezen we de controle over de situatie", stelt Devroey.

Ingrijpen

En dus is ingrijpen nodig. Hij wil niet wachten nu de cijfers rood kleuren. Devroey ziet op enkele vlakken nog mogelijkheden om strenger te zijn. "Je wil niet weten hoeveel scholen momenteel problemen hebben", vertelt hij. "Daar moeten terug strengere maatregelen komen en we moeten scholen sneller durven sluiten. De grote massa-evenementen waar veel infecties kunnen optreden, moeten we een halt toeroepen. In Italië is het bijvoorbeeld al langer het geval dat je een Covid Safe Ticket moet hebben op het werk of voor het gebruik van het openbaar vervoer. Dit kan een maatregel zijn om de economie draaiende te houden", volgens Devroey.

Tot slot is er nog de herhalingsdosis, de derde prik die het immuunsysteem opnieuw moet versterken. Dat kan allemaal nog sneller, merkt Devroey op: "We willen dat de groep van mensen die uitgenodigd kunnen worden ook gevoed wordt. We willen wel, maar kunnen niet, want de database van QVAX is niet voldoende gevuld. Elk vaccinatiecentrum breidt de vaccinatiecapaciteit uit, maar er is een administratief probleem. We willen opnieuw hard werken om de mensen bescherming aan te bieden", verklaart de VUB-professor.

