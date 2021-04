Professor Dirk Devroey verontwaardigd na Overlegcomité: “Ik vrees dat we vandaag onze zomer verknoeid hebben”

Motivatie om maatrege­len na te leven is lichtjes toegenomen, maar niet in Wallonië

23 april De motivatie om zich aan de coronaregels te houden, is in ons land lichtjes toegenomen, blijkt uit het laatste rapport van de motivatiebarometer. Maar niet in Wallonië, waar amper 24 procent nog aangeeft erg gemotiveerd te zijn om de maatregelen te volgen. Ook in Vlaanderen is de groep zeer gemotiveerde personen trouwens beperkt tot 36 procent.