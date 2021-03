Professor Dirk Devroey: “Veel artsen willen lockdown zoals in maart”

Vier op de tien sociale huurders in energiear­moe­de

8:13 Bijna 21 procent van de Belgische huishoudens kampt met energiearmoede, wat inhoudt dat hun rekening te hoog is in verhouding tot hun beschikbaar inkomen. Van de bijna 300.000 huishoudens die een sociale woning huren, leeft zelfs 41 procent in energiearmoede. Dat blijkt uit de jaarlijkse Barometer Energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting, waarover De Morgen en Le Soir vandaag berichten.