Professor Dirk Devroey trekt aan alarmbel: "Meer dan helft komt niet om vaccin”

In het vaccinatiecentrum van Overijse komt meer dan de helft van alle zorgverleners die zijn opgeroepen om zich te laten vaccineren, niet opdagen. Dat zegt professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB), die medisch expert is in het centrum, aan HLN LIVE. Reden zou vooral de gebrekkige administratie zijn.

Volgens Devroey, ook decaan aan de faculteit Geneeskunde van de VUB, ligt het probleem niet zozeer bij de weigeraars van een vaccin, maar gaan er vooral mails met uitnodigingen verloren. “Mensen krijgen een sms, mail of brief. Maar veel mensen reageren er blijkbaar niet op, of zien ze de mail niet omdat die in hun spambox verdwijnt. Sommigen vertrouwen de mail niet omdat er geruchten gaan over malafide mails. Dat maakt dat weinig mensen bevestigen dat ze gaan komen."

Lees ook Je kan tóch op voorhand weten welk vaccin je krijgt door fout in software

Devroey merkt bovendien dat de namenlijsten niet altijd kloppen. Zo geven niet alle ziekenhuizen door dat hun medewerkers al gevaccineerd zijn, en die personen krijgen dan een uitnodiging terwijl ze al ingeënt zijn.

Vaccins niet verloren

Door alle problemen was de opkomst in Overijse gisteren veel lager dan verwacht, zegt Devroey. “Minder dan de helft van de mensen die zijn uitgenodigd, is komen opdagen in het vaccinatiecentrum.” Dat betekent wel niet dat de beschikbare vaccins allemaal verloren zijn, er zijn reservelijsten van andere mensen die tot de prioritaire groepen behoren. Die mensen worden dan opgebeld om zo snel mogelijk hun vaccin te laten zetten. Daardoor konden gisteren toch 194 van de 200 beschikbare vaccins gezet worden.

Ook in andere vaccinatiecentra liep het al mis met de uitnodigingen. In Veurne kwam een kwart afgelopen weekend niet opdagen, al werden dankzij reservelijsten ook daar uiteindelijk wel alle 200 vaccins gezet. Ook in Veurne merkte de burgemeester op dat de namenlijsten vaak niet klopten. “Een zelfstandige thuisverpleegster die bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum werkt, kan al haar vaccin daar gekregen hebben, maar stond toch nog op de uitnodigingslijst.”

Hoeveel vaccins mag elk vaccinatiecentrum deze week zetten? U ziet het hieronder op de kaart:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Alle vaccinatiecijfers vindt u op hln.be/vaccinatieteller