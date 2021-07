Professor Devroey: “Terugkerende jongeren uit Spanje zouden samen twee weken op kamp moeten, niet naar hun gezin”

Gerust op reis vertrekken: heb je daar altijd een reisbij­stands­ver­ze­ke­ring voor nodig?

8 juli Een reisbijstandsverzekering schept gemoedsrust op vakantie. Maar om beschermd op reis te vertrekken, hoef je niet altijd een bijkomende polis af te sluiten. De verzekering via jouw mutualiteit of kredietkaart kan mogelijk al volstaan. Of een extra verzekering aangewezen is, hangt sterk af van jouw bestemming en reisplannen. Spaargids.be legt uit waar je rekening mee moet houden.