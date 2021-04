Professor Devroey hoopvol over dagcijfers: "Het gaat de goeie richting uit”

Sint-Pieters-Leeuw, Huizingen Op zijn zestiende betrokken bij dood van Priscilla, negen jaar later heeft Anthony B. al negen veroorde­lin­gen op zijn conto

27 april Anthony B., die in 2012 betrokken was bij het doodpesten van Priscilla Sergeant (14), is veroordeeld tot een bijkomende straf van tien maanden voor verschillende inbraken in garageboxen. Het is al de negende veroordeling voor de nog steeds slechts 24-jarige jongeman.