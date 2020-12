Professor Devroey blijft kritisch wachten op verstrengingen: “Op voetbal kan je gokken, maar nu spelen we met levens”

Professor Devroey, waarom blijft u na het Overlegcomité van vrijdag op uw honger zitten?

"Ik had op meer gehoopt. We zien al drie weken aan de cijfers dat het niet de goede richting opgaat. Nu zegt de regering dat ze strenger gaat controleren en dat de mensen zich beter aan de maatregelen moeten houden. Ik hoor de experts zeggen dat we op een gevaarlijk punt zijn gekomen, dat we aan het begin van een derde golf staan als we niet opletten. En ik hoor ook zeggen dat de ziekenhuizen al halfvol liggen en dat we meer aan preventie moeten doen. Dan had ik toch wel gehoopt op strengere maatregelen om te voorkomen dat die ziekenhuizen over zes weken helemaal vol liggen. Een exponentiële groei is moeilijk af te remmen, en op dat punt zitten we nu. In Duitsland zitten ze aan 304 gevallen per 100.000 mensen en daar is de deur op slot. In België zitten we aan 211. Zo veel verschil is er niet."