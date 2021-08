Professor David Criekemans over overname Afghanistan door taliban: “Beslissing van Joe Biden is grootste blunder van deze eeuw”

Vlaanderen flirt met code rood op Europese corona­kaart

11:18 Vlaanderen is vanmorgen over de drempel van 200 coronabesmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken gesprongen. Als dat zo blijft tot begin volgende week zal de regio volgende week rood kleuren op de nieuwe Europese coronakaart. Wallonië zal wel al zeker van oranje naar rood springen, Brussel was al rood en blijft dat ook.