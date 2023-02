Prof discriminatierecht: “Schaf de negationismewet af”

OCAD: ruim 200 dreigings­mel­din­gen in verband met terreur of extremisme in 2022

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) heeft in 2022 215 dreigingsmeldingen geregistreerd die verband houden met terrorisme of extremisme. Dat is vergelijkbaar met 2021, toen er 218 meldingen waren. Anders dan in 2021 was er vorig jaar geen dreiging die als 'zeer ernstig' werd bestempeld - in 2021 was er zo één. Het OCAD stelde in 2022 wel een "significante toename" vast van dreigementen tegen politiediensten, zonder verdere details te geven over het aantal van zulke dreigementen.