Prof biotechnologie: “We moeten maximaal vermijden dat microplastics in milieu belanden”

Als men op Europees niveau de normen voor microplastics zou verstrengen zoals men dat ook gedaan heeft voor PFOS, dan zit Vlaanderen op veel plaatsen “met grote problemen”. Dat heeft prof. Jana Asselman (UGent) dinsdag in het Vlaams parlement gezegd tijdens een hoorzitting over de mogelijke invoering van statiegeld op drankverpakkingen.

Volgens prof. Jana Asselman (UGent) moeten we maximaal vermijden dat microplastics in het milieu belanden. Uit onderzoek in onze waterlopen blijkt dat er zich niet meteen probleem stelt met het oppervlaktewater, maar dat de concentraties van bepaalde polymeren (polyethyleentereeftalaat of PET en polystyreen of PS) in het sediment van die waterlopen wél hoog liggen.

En wanneer de Europese normen worden aangescherpt, zoals ze bijvoorbeeld voor PFOS op 10 jaar tijd met een factor 200 zijn verscherpt, dan krijg je helemaal een andere situatie. “Als je nog maar met de factor 10 verstrengt, kom je op veel plaatsen met grote risico’s”, aldus Asselman.

Bovendien, zo merkt Asselman op, kunnen de kleinste microplastics nog niet gemeten worden en zijn de gemeten waardes dus nog een “onderschatting”. Nog een kanttekening: er bestaat nog geen bruikbare techniek om microplastics uit sediment te verwijderen.

Slotsom volgens Asselman: “Als we microplastics willen vermijden en ons milieu en onszelf willen beschermen, moeten we maximaal vermijden dat die plastics in onze waterlopen en ons milieu terechtkomen”.

Dit jaar ontdekten Nederlandse onderzoekers voor het eerst microplastics in menselijk bloed en in vlees, melk en bloed van boerderijdieren. Andere wetenschappers vonden dan weer de kleine stukjes plastic in de longen van levende mensen. “Deze gegevens vormen een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van luchtvervuiling, microplastics en menselijke gezondheid”, besloot één van de onderzoekers toen.

Milieu- en landbouworganisaties voorstander van statiegeld

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Recycling Netwerk Benelux herhaalden dinsdag in de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams parlement hun pleidooi voor een statiegeldsysteem. Andere landen tonen aan dat zo’n systeem kan zorgen voor een inzamelpercentage van meer dan 90 procent.

Landbouworganisaties ABS en Boerenbond scharen zich alvast achter de invoering van statiegeld op drankverpakkingen. Volgens Hendrik Vandamme (ABS) worden er elk jaar in Vlaanderen 6.000 koeien ziek door het eten van gesneden blikjes. Zowat 2.500 van die dieren sterven ook. De schade loopt tussen de 4,5 en 6 miljoen euro.

Ook volgens Pieter Verhelst (Boerenbond) tonen de cijfers aan dat sensibilisering alleen niet werkt. “Sensibilisering blijft nodig, maar dat alleen is niet genoeg. Er is een doortastende aanpak nodig en daarbij kan statiegeld een rol spelen”.

Handelsfederatie en Fost Plus tegen statiegeld

Een statiegeldsysteem voor plastic flesjes en blikjes met terugname door winkels is “bijzonder duur, oneerlijk, asociaal en het ondergraaft ook het succes van de blauwe zak”. Dat heeft Nathalie De Greve, director Sustainability van handelsfederatie Comeos, woensdag in het Vlaams Parlement gezegd. Comeos pleit samen met Fost Plus, dat de verpakkingsindustrie vertegenwoordigt, voor de invoering van een digitaal systeem.

Handelsfederatie Comeos ziet een klassiek statiegeldsysteem met terugname in de winkels (return to retail) helemaal niet zitten. Volgens Nathalie De Greve zou dat systeem “enorm veel kosten”. Zij had het onder meer over 155 miljoen voor terugnamemachines, 100 miljoen euro voor allerlei extra kosten en 230 tot 310 miljoen euro omzetverlies door de vermindering van winkelruimte.

Het systeem is niet alleen duur, “het bestraft ook de burger die goed sorteert via de blauwe zak”, meent De Greve. “Gaan we die mensen allemaal afstraffen voor die 1 procent vervuilers?”, vraagt ze zich af. Een statiegeldsysteem zou volgens haar ook het bestaande en succesvolle systeem van de blauwe zak “op de helling zetten”.

Digitaal systeem?

Comeos pleit samen met Fost Plus en voedingsfederatie Fevia voor een “integrale aanpak” in combinatie met de invoering van een innovatief en digitaal systeem. In dat systeem krijgen drankverpakkingen een QR-code die de consument kan scannen om vergoed te worden. Volgens De Greve is het systeem technisch haalbaar en privacyveilig. Bedoeling is om binnenkort een haalbaarheidsstudie voor te leggen aan minister Demir.

Maar over die piste zijn er volgens de milieuorganisaties nog veel vragen en onzekerheden. “Daar is nog onderzoek voor nodig tot 2025, terwijl je tegen dan perfect een statiegeldsysteem up and running kan hebben”, zegt Rob Buurman van Recycle Netwerk.

De tussenkomst van Comeos zette duidelijk kwaad bloed bij oppositiepartijen Groen en Vooruit. “De Vlaming vraagt statiegeld. De lokale besturen vragen statiegeld. Het draagvlak is nog nooit zo groot geweest en u beweert dat de burger die sorteert bestraft wordt?”, hekelde Groen-parlementslid Mieke Schauvliege.

Daarnaast hadden verschillende parlementsleden, onder wie Steve Vandenberghe (Vooruit) en Tinne Rombouts (CD&V) nog heel wat vragen bij het voorgestelde digitale systeem. Wat zijn de kosten van dat systeem? Hoeveel onderzoek is er nog nodig? Is het systeem fraudebestendig? N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele betreurt dan weer dat sommige partijen de piste voor een innovatief systeem al bij voorbaat lijken uit te sluiten.

“De techniek van de lange baan”

Ook bevoegd minister Demir lijkt niet opgezet met de houding van Comeos. Zij reageerde na afloop van de hoorzitting op Twitter. “De techniek van de lange baan, zo doorzichtig. Verantwoordelijkheid als sector proberen ontlopen is gemakkelijk, maar het zal niet pakken”, tweette de N-VA-minister.

Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir noemde de invoering van statiegeld vorige week nog “onafwendbaar” nadat bleek dat de verpakkingssector de opgelegde doelstelling rond zwerfafval niet zal halen. In 2018 was afgesproken dat er tegen eind 2023 een daling zou zijn van 20 procent tegenover 2015, maar in de laatste OVAM-cijfers blijft de daling steken op 11 procent.

