Proefproject met stiltewagons van start bij NMBS

Spoorwegmaatschappij NMBS start met een proefproject rond stiltewagons. De test loopt tot 31 mei, zo meldt de NMBS dinsdag via haar website. In eerste instantie zal er een stiltezone terug te vinden zijn op de treinen tussen Eupen en Oostende en later ook tussen Brussel en Luxemburg.

"Reizigers van NMBS kunnen kiezen om plaats te nemen in een klassiek rijtuig, waar ze zoals gewoonlijk kunnen babbelen met vrienden, collega's of familie, of plaatsnemen in een rijtuig waar ze zich in alle stilte kunnen concentreren of gewoon wat kunnen rusten", klinkt het.

De stiltezones bevinden zich in 2de klasse. Reizigers hoeven dus niet bij te betalen en het is niet nodig om te reserveren. De stiltezones bevinden zich steeds voor- of achteraan de trein. Het rijtuig is herkenbaar aan pictogrammen aan de binnen- en buitenzijde. "Om de stilte en rust in dit rijtuig te bewaren is het aanbevolen niet hardop met elkaar te praten of te telefoneren, het volume van hoofdtelefoons of oortjes niet te luid te zetten en om mobiele telefoons op stil te zetten", aldus de NMBS.

Tijdens de testperiode van enkele maanden zullen regelmatig flyers worden uitgedeeld aan de reizigers in de stiltezone om hen te vragen wat zij over het experiment vinden. In Nederland bestaan stiltewagons al meer dan twintig jaar.