Productieproblemen AstraZene­ca blijven aanslepen: “Onze hoop is nu gevestigd op het Janssen-vaccin”

Gisteren raakte bekend dat AstraZeneca ook in april, mei en juni door productieproblemen maar de helft van de afgesproken hoeveelheid coronavaccins in Europa zou leveren. Dat wordt vandaag genuanceerd door de woordvoerder van de farmareus. De productie in de Europese Unie is weliswaar maar goed voor de helft van het beloofde aantal, maar de rest zal worden aangevuld via het internationale toeleveringsnetwerk. Daarmee voldoet het bedrijf naar eigen zeggen aan wat contractueel is overeengekomen met de EU. Feit is dat AstraZeneca blijft kampen met productieproblemen. “Hopelijk wordt Johnson & Johnson vervroegd goedgekeurd”, zegt Dirk Ramaekers van de taskforce Vaccinatie.