Productie vaccins levert België 1 miljard op

Het gebeurt zelden dat de activiteit van één onder­neming een grote impact heeft op de economische statistieken van een sector en al helemaal niet op de prestaties van de hele economie. Pfizer België is een uitzondering, want de impact van de productie van coronavaccins is duidelijk zichtbaar: die levert België 1 miljard euro extra aan welvaart op. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De productie in volume van de farmaceutische industrie lag in de eerste tien maanden van dit jaar 108 procent hoger dan in dezelfde periode van 2020. Dat blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. De waarde van de farmaproductie groeide in de eerste negen maanden met 101 procent naar 29,4 miljard euro.

Deze groeicijfers zijn volgens De Tijd hoofdzakelijk te danken aan Pfizer. "De fors toegenomen groei van de productie van de Belgische biofarmaceutische sectoren in 2021 is vooral het gevolg van de rol van België als belangrijk vaccinproducerend land", zegt Caroline Ven, de CEO van Pharma.be, de vereniging van de geneesmiddelenindustrie.

Grootste vaccinfabriek ter wereld in Puurs

De Amerikaanse farmareus Pfizer selecteerde de fabriek in Puurs-Sint-Amands omdat die is gespecialiseerd in het afvullen van inspuitbare geneesmiddelen in ampullen of flesjes, en maakte er de grootste vaccinfabriek ter wereld van. Daar worden de niet-actieve ingrediënten van het vaccin gemaakt. Elke maand gaan meer dan 100 miljoen corona­vaccins de deur uit.

Luc Van Steenwinkel, de manager van de Pfizer-vestiging in Puurs, zegt in De Tijd dat hij zich zorgen maakt over mogelijke onderbrekingen in de toe­voerketen. "Er dreigt vooral een tekort aan kunststoffen. We doen er alles aan om onderbrekingen te vermijden. We kijken naar alter­natieven en passen onze organisatie aan. Op korte termijn zijn er nog geen tekorten, maar nadien is niets zeker.”

Pfizer in Puurs.