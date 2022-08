Producent van Häagen-Dazs roept tien ijsproducten terug

Knokke-Heist Paul Gheysens krijgt géén vergunning van Demir voor tweede golfter­rein met hotel in Knok­ke-Heist: “Het project neemt polderland­schap in”

Er komt voorlopig geen tweede golfterrein met hotel in Knokke-Heist. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de omgevingsvergunning voor het project met 18, plus 9 holes op een terrein van 120 hectare geweigerd. Het project van vastgoedbaron Paul Gheysens moet zo terug naar af. Ook vastgoedmagnaat Peter Taffeiren deed zijn duit in het zakje om de plannen van Gheysens te dwarsbomen.

3 augustus