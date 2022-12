Producent slimme lampen verkiest Belgische productie boven Chinese: is de remonte van de Belgische maakindustrie ingezet?

ECONOMIEHet Belgische technologiebedrijf Nobi - producent van de gelijknamige slimme lampen - gaat in Antwerpen produceren, in plaats van in China. Produceren in eigen land is vandaag voor hightechbedrijven veel goedkoper dan in China, argumenteert het bedrijf. Betekent dit de terugkeer van de maakindustrie in ons land?