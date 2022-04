Procureurs-generaal slaan alarm over “catastrofale toestand federale gerechtelijke politie”

Weyts stuurt Inspectie Financiën naar Cycling Vlaanderen

Vlaams minister van Sport Ben Weyts stuurt de Vlaamse Inspectie Financiën naar Cycling Vlaanderen. De minister wil zo nagaan of de organisatie subsidiegeld juist heeft aangewend. "Er moet opheldering komen over alle financiële stromen vroeger en nu", zegt Weyts vandaag in een persbericht. "Er bestaat namelijk twijfel over de correcte besteding van belastinggeld."

