Procureur schetst hoe reeks gebeurtenissen de uitvoering van de aanslagen in Brussel versnelden: “Bang dat ze opgepakt zouden worden”

Op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem is federaal procureur Paule Somers vandaag begonnen met de voorlezing van de akte van beschuldiging. “Een belangrijk moment in het proces voor de slachtoffers”, stelt Philippe Vansteenkiste, de directeur van slachtoffervereniging V-Europe. “Het is voor ons belangrijk om een eventuele reactie van de beschuldigden te zien”, zei hij vanmorgen. Hij verwacht ook dat de voorlezing van de akte emotioneel zwaar wordt. Beschuldigde Osama Krayem, die al enkele dagen weigert mee te werken, woont de voorlezing niet bij. Hij vertrok voor Somers met de voorlezing kon beginnen.

De directeur van slachtoffervereniging V-Europe zegt een beetje “verbaasd” te zijn over de klachten die de beschuldigden gisteren uitten over de omstandigheden van hun detentie. “Ik word naar hier gebracht met luide, satanische muziek en een blinddoek”, zo deed beschuldigde Mohamed Abrini gisteren zijn beklag. “Als we op die manier behandeld blijven worden, beantwoord ik geen vragen meer van de voorzitter of van de jury.”



“Mijn eerste reactie was om te denken aan wat we hebben gehoord tijdens het proces van het Joods Museum over hoe Daesh (Islamitische Staat, red.) zijn gevangenen behandelt”, zei Vansteenkiste vanochtend. De directeur van de slachtoffervereniging verwijst daarmee naar de getuigenissen van de Franse journalist Nicolas Henin, die samen met drie andere journalisten gevangen werd gehouden door de terreurgroep.

Bepalende gebeurtenissen na de aanslagen in Parijs

Bij de voorlezing van de akte van beschuldiging deed het openbaar ministerie onder meer uit de doeken hoe een reeks gebeurtenissen de uitvoering van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem versneld hebben. De overlevenden van de terreurcel achter de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs werden geïdentificeerd en waren bang dat ze zouden opgepakt worden.

Volledig scherm Op 18 maart werden Sofien Ayari en Salah Abdeslam opgepakt. © AP

Federaal procureur Paule Somers somde een reeks bepalende gebeurtenissen op na de aanslagen in Parijs. Dat begon bij het onderduiken van Mohamed Abrini en Salah Abdeslam vlak erna, tot de arrestatie van Mohamed Bakkali, die verdacht werd van logistieke hulp, in 26 november 2015. Op 4 december 2015 zouden de foto’s verspreid worden van Soufiane Kayal, de schuilnaam van Najim Laachraoui, en Samir Bouzid, het pseudoniem van Mohamed Belkaid. Kort nadien raakte bekend dat zij de aanslagen van Parijs vanuit Brussel gecoördineerd zouden hebben.

Op 18 maart vervolgens werden Sofien Ayari en Salah Abdeslam opgepakt, nadat ze drie dagen eerder de vlucht hadden genomen toen de politie een huiszoeking verrichte in Vorst. Bij die huiszoeking ontstond een schietpartij waarbij Mohamed Belkaid omkwam. In de nasleep van de arrestatie van Ayari en Abdeslam onthullen media de mogelijke betrokkenheid van Ibrahim en Khalid El Bakraoui, die op dat moment nog vooral bekendstaan vanwege hun gangsterverleden, en verschijnen hun foto’s in de kranten. Ook raakt bekend wie Kayal en Bouzid in realiteit zijn.

Volledig scherm Bewijsmateriaal uitgestald vooraan in de rechtszaal. © Photo News

Voor de aanslagen in Brussel aan bod kwamen, blikte de procureur ook terug op de aanslagen in Parijs, waarbij drie teams verschillende locaties aanvielen in de regio Parijs. Een vierde team, met Krayem en Ayari, ging naar de Nederlandse luchthaven Schiphol, volgens Krayem enkel om na te gaan of er lockers met grote inhoud te vinden waren. De aanslagen werden aangestuurd vanuit Syrië en vrijwilligers werden, samen met personen die in ons land gewoond hebben, naar België gestuurd. Van daaruit trokken ze met het “konvooi des doods”, zoals Abrini het noemde, naar Parijs.

Het is de grootste, maar niet de enige aanslag gericht tegen Frankrijk in die periode. “Als belangrijk lid van de internationale coalitie, met verschillende burgers die zich aansloten bij terreurgroep IS, wordt Frankrijk een van de uitverkoren doelwitten van de groepen om, met geweld, de Europese internationale politiek te veranderen”, aldus de procureur.

Volledig scherm Beeld van vorige maand. Een vrouw legt bloemen neer voor een gedenkplaat aan concertzaal Bataclan, om eer te betuigen aan de slachtoffers van de aanslagen in Parijs nu 7 jaar geleden. © AFP

Na een eerste dag met veel uitleg en administratie, zoals de identificatie van de burgerlijke partijen, startte voorzitter Laurence Massart de tweede procesdag vanmorgen met uitleg over de eed die de juryleden vorige week hebben afgelegd. Ze haalde ook aan dat een effectief jurylid gisteren, bij de identificatie van de burgerlijke partijen, de naam had gehoord van een man die hij kende, klaarblijkelijk de ex-echtgenoot van een slachtoffer. Hij kende de man vanuit een jeugdbeweging maar had hem al lang niet meer gezien. Hij wist vooraf niet dat de man burgerlijke partij was. Het slachtoffer zelf kende hij niet. Zowel parket als verdediging hadden er uiteindelijk geen bezwaar tegen dat de man effectief jurylid blijft.

Er was wel één effectief jurylid minder vanmorgen. Een vrouw had een medisch attest en haakte af. Ze wordt vervangen door een mannelijk plaatsvervangend jurylid. Gisteren waren er al 2 van de 24 plaatsvervangende juryleden niet komen opdagen. Er blijven nu dus nog 21 plaatsvervangende juryleden over voor het proces dat 6 à 9 maanden zou duren. Er moeten op zijn minst twaalf effectieve juryleden overblijven tot het einde van het proces om te oordelen over de schuld van de tien beschuldigden.

Ontstaan IS

Daarna startten federale procureurs Bernard Michel en Paule Somers met de voorlezing van de akte van beschuldiging, de samenvatting van het onderzoek van het openbaar ministerie. Die telt in totaal 469 bladzijden en de voorlezing ervan zal volgens de planning drie dagen in beslag nemen.

De procureur begon, na het overlopen van de beschuldigden en een korte inleiding, eerst met het schetsen van het ontstaan en de opgang van terreurgroep IS in Irak en Syrië. De procureur schetste vervolgens hoe buitenlanders aan lokale conflicten in het Midden-Oosten deelnamen. Een van de eersten was beschuldigde Oussama Atar, die al in 2003 naar Irak vertrok. Atar wordt ervan verdacht dat hij lid werd van een aan al-Qaida gelieerde organisatie en ten strijde trok tegen de internationale coalitie in Irak. Maar Atar werd opgepakt en belandde in de gevangenis in Irak, onder meer in Abu Ghraib. Daar zat toen ook Abu Bakr al Bagdadi opgesloten, de latere leider van IS en zelfverklaarde kalief.

Eind 2012 vertrokken ook veel Europese jongeren naar Syrië, waar president Bashar al-Assad op dat moment een opstand tegen zijn dictatoriale regime bloedig neersloeg. Verschillende jongeren vertoefden in radicale islamitische milieus, klonk het. Onder die Syriëstrijders zijn beschuldigde Bilal El Makhoukhi, Najim Laachraoui, die zich opblies op de luchthaven van Zaventem, en Souleiman Abrini, de broer van beschuldigde Mohamed Abrini die uiteindelijk zou omkomen in Syrië.

“Vijandige Westen”

In september 2014 paste IS zijn strategie aan, onder druk van de bombardementen van de internationale coalitie en de talrijke controles die kandidaat-Syriëstrijders moeten tegenhouden, zo las de procureur voor uit de akte. Aanhangers werden naar het “vijandige” Westen gestuurd, waarbij ze zich mengden onder de stroom Syrische vluchtelingen. Zo werd een groot netwerk ontplooid, met verschillende cellen, die zich maandenlang in Europa moesten ophouden om overgaan tot de actie. Een van die commando’s werd in januari 2015 opgerold in Verviers.

Beschuldigde Osama Krayem volgde de voorlezing van de akte niet. Krayem, die al enkele dagen geen woord wil zeggen, stapte op nog voor de start van de voorlezing. Hij verkiest de cellen van het Justitia-gebouw in Haren. De voorzitter liet hem vertrekken, Krayem blijft vertegenwoordigd door zijn advocaten.

In de relaiszalen die voor burgerlijke partijen ingericht zijn zit vandaag overigens zo goed als niemand. Verschillende slachtoffers hadden vooraf aangegeven dat ze twijfelden om het proces bij te wonen. Sowieso kunnen zij het proces ook via een webradio volgen. In de rechtszaal zelf zitten wel verschillende burgerlijke partijen.

KIJK. Met zwaar gepantserde voertuigen - sommige zelfs uitgerust met een stormram - wordt Salah Abdeslam getransporteerd

Meester Jonathan De Taye, die beschuldigde Ali El Haddad Asufi vertegenwoordigt, kondigde gisteren na een discussie over de detentie- en transportvoorwaarden van de beschuldigden aan dat hij eraan dacht om conclusies neer te leggen bij de voorzitter, zodat zij haar mening moet geven over de kwestie, maar vandaag verklaarde hij dat conclusies neerleggen voorbarig was.

“Ik leg vandaag nog geen conclusies neer om de simpele reden dat minister van Justitie in gebreke werd gesteld”, aldus De Taye. “Ik denk dat men in de wandelgangen al bezig is om de situatie te de-escaleren en dat ik hoop dat iedereen dezelfde wens deelt, dat het proces in de beste omstandigheden verloopt.” Indien de situatie niet verbetert, ziet De Taye geen andere oplossing dan stappen nemen, waarschijnlijk door conclusies in te dienen.

“Anomalieën in de akte”

Dat vandaag de akte van beschuldiging wordt voorgelezen, is voor De Taye niet belangrijk, enkel een noodzakelijke stap. “Ze zal van begin tot einde worden tegengesproken tijdens de debatten”, stelt hij. “Er staan anomalieën in de akte, de verdeling van twee cellen, en dat is een anomalie voor zij die de debatten in Parijs hebben gevolgd.” Een gelijkaardig geluid bij meester Delphine Paci, die Salah Abdeslam vertegenwoordigt. “Het is de versie van het parket, we respecteren hun werk, maar we zijn niet akkoord met bepaalde zaken en we gaan dat duidelijk laten weten.” Over de eventuele neerlegging van conclusies wilde de advocate niets kwijt.

Philippe Vansteenkiste, de directeur van slachtoffervereniging V-Europe, noemde de voorlezing van de akte van beschuldiging vanmorgen wel een belangrijk moment in het proces, voor de slachtoffers. Het zal emotioneel zwaar zal worden, verwachtte hij. “Je moet daar wat afstand van nemen om het proces te kunnen volgen.”

Tien beschuldigden

Tien beschuldigden staan in totaal terecht tijdens dit terreurproces: Oussama Atar, Mohamed Abrini, Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Smail Farisi, Ibrahim Farisi, Osama Krayem en Sofien Ayari. Oussama Atar, die beschuldigd wordt als leider van een terroristische groepering, is de enige die ontbreekt in de rechtbank. In april 2019 maakte terreurgroep IS zijn dood bekend, maar sluitend bewijs is er daarvoor niet. Daarom wordt hij toch bij verstek berecht.

