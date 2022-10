Procureur-generaal Antwerpen: “Criminelen die een hele stad terroriseren, daar zijn we niet ver van af”

Daarbij krijgt Vandenbruwaene de vraag voorgeschoteld of het gerecht de zaken onder controle heeft. "We boeken successen, maar ik zal niet zeggen dat alles ­onder controle is. Het is niet zo dat de criminele organisaties een hele stad terroriseren, al zitten we daar niet ver van af. Het drugsmilieu ­verruwt ook. Sinds ik procureur-generaal ben geworden, is het aantal drugsvangsten elk jaar verdubbeld. Gelukkig heeft het drugsgeweld in Antwerpen nog geen doden gemaakt. In Limburg helaas wel (in de zaak-Aquino, red.) , in Nederland ook.”