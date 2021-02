Proces tegen Bart De Pauw start op 13 oktober: “Nu kan het eindelijk over de inhoud gaan”

Waarheid

“De gekozen procesdata zijn perfect en zijn er gekomen in onderling overleg met alle partijen”, zei meester John Maes, advocaat van Bart De Pauw, na afloop van de agendazitting. “Iedereen kreeg voldoende tijd om alles te zeggen, we kunnen ons nu beginnen voorbereiden op de pleidooien.”

Ook langs de zijde van de burgerlijke partijen is er opluchting. “Nu kan het eindelijk over de inhoud gaan”, zei meester Christine Mussche die de burgerlijke partijen bijstaat. “We zijn tevreden dat er een grondig onderzoek is gevoerd, hopelijk volgt er nu ook een rechtvaardige uitspraak. Die gerechtelijke uitspraak is belangrijk voor mijn cliënten, de waarheid zal tijdens het proces eindelijk naar buiten komen. De enveloppekwestie is nu definitief van de baan, we kijken vooruit naar het proces dit najaar.”