Proces-Sanda Dia loopt drie maanden vertraging op: advocaat van Reuzegommer struikelde over drie woorden

Antwerpen PFOS-de­bat in Antwerpse gemeente­raad: oppositie begrijpt niet waarom De Wever burgers niet waarschuw­de voor de risico’s

0:15 De extra gemeenteraad over PFOS die op initiatief van PVDA in Antwerpen was bijeengeroepen, draaide uit op een taaie brok. “Ik trek al drie gemeenteraden aan de alarmbel over PFOS, maar telkens stuurt de meerderheid ons met een kluitje in het riet. Ik word er moedeloos van”, zo haalde Peter Mertens (PVDA) uit.