Proces-Mawda: parket eist geen zwaardere straffen voor vermoedelijke mensensmokkelaars

Waals minister van Gezondheid: “Verplichte vaccinatie mag geen taboe zijn”

14:26 "De verplichte vaccinatie van de totale (kiesgerechtigde) bevolking hoeft geen taboe zijn, maar we moeten stap voor stap vooruit gaan". Dat verklaarde Waals minister van Gezondheid Christie Morreale dinsdag tijdens de bespreking in commissie van het ontwerpdecreet over de uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) in Wallonië.