Proces-Mawda: “Niet agent, maar bestuurder bestelwagen is verantwoordelijke voor drama”

Volgens Laurent Kennes, de advocaat van de politieagent die terechtstaat voor de onopzettelijke doodslag van peuter Mawda, is de enige schuldige van het drama de bestuurder van de bestelwagen, niet de politieagent. Mawda kwam om bij een achtervolging in de nacht van 16 op 17 mei 2018 op autosnelweg E42, door een politiekogel. Kennes vroeg dat de politieagent vrijgesproken wordt, of anders opschorting van straf krijgt. De zaak is ondertussen opgeschort tot 10 december.

De advocaat kwam terug op de eerste verklaring van zijn cliënt tegenover het Comité P. Hij verklaarde dat hij dacht dat dieven de bestelwagen bestuurden. Hij wou in de autoband schieten om die traag te laten leeglopen, zodat de bestelwagen tot stilstand zou komen.

Kennes ging ook in op de doorstroming van informatie bij de achtervolging. “De mensen van de dispatching praatten met de collega van mijn cliënt, die geen radio had in de wagen maar een walkietalkie, waarvan de audiokwaliteit anders is.”

Gisteren had een advocaat van de burgerlijke partijen verklaard dat de agent “gewoon” was om op migranten te jagen, sinds de start van Operatie Medusa. In de loop van de dag zou hij al een voertuig “gemist” hebben, vol migranten. Kennes zei dat hij niet wist waar zijn collega dat gelezen had. “Ze heeft maar een deel van de transcriptie gelezen.”

Vandaag betreurde de advocaat-generaal dat de politieagent niet onmiddellijk gewag had gemaakt van het schot. Kennes antwoordde dat zijn cliënt er al over praatte rond 2.30 uur die nacht, met zijn collega. “Hij heeft niet opzettelijk verborgen dat hij geschoten heeft. Het omgekeerde verkondigen, op een openbare zitting, is fout.”

Herkwalificatie

De advocaat zei dat hij verrast was om te horen dat de burgerlijke partijen pleitten voor een herkwalificatie van de feiten voor de twee andere beklaagden, omdat zij menen dat enkel de politieagent verantwoordelijk is. “Dat zijn mensenhandelaars. Wie brengt iedereen in gevaar om niet gearresteerd te worden? De bestuurder van de bestelwagen, niet mijn cliënt.”

Hij voegde eraan toe dat een politieagent van Namen zich burgerlijke partij had gesteld, omdat hij gechoqueerd was door de feiten, terwijl hij meer ervaring heeft dan zijn cliënt. De advocaat herhaalde dat de ware verantwoordelijke voor het drama niet zijn cliënt is, maar de bestuurder van de bestelwagen met migranten.

Kennes citeerde daarop verschillende getuigenverklaringen van migranten in het busje. “We waren meer bang van de manier waarop de bestuurder reed dan van de politie”, klonk het onder meer.

De advocaat hekelde daarnaast dat het parket geen vrijspraak had geëist. “Dat was mijn angst, het openbaar ministerie is verblind door het lijden van de familie en neemt niet voldoende afstand”, zei Kennes, die naar eigen zeggen weigert om van dit proces een politiek proces te maken.

Bureauwerk

Hij betwistte ook de theorie van de burgerlijke partijen, die pleitten dat de agent wist dat zijn daad bepaalde gevolgen kon hebben, maar dat hij die op de koop toe nam. Kennes verwees naar een uitspraak van het Hof van Cassatie hierover in 2019. “Het is zeker dat het schot accidenteel is en dat er noch een gebrek aan voorzorg was, noch aan voorzichtigheid.” Kennes zei ook dat de agent de nodige schietopleidingen had gevolgd.

Sinds de feiten wordt de politieagent psychiatrisch opgevolgd. Hij was anderhalf jaar werkonbekwaam. Intussen doet hij weer bureauwerk, “maar weer de weg opgaan is onmogelijk voor hem”, aldus Kennes.

Na Kennes had de advocaat van de Belgische staat het woord, de werkgever van de politieagent. Volgens de burgerlijke partijen is de staat betrokken bij het drama vanwege het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar de staat staat in dit proces niet zelf terecht, wel is ze een partij omdat ze burgerlijk verantwoordelijk is voor de politieman, ongeacht de strafrechtelijke kwalificatie tegen hem. “De staat komt in ieder geval tussenbeide om de burgerlijke partijen te vergoeden als de politieman veroordeeld wordt”, aldus de advocaat.

