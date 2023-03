Proces aanslagen: vandaag eerste getuigenis van slachtoffer Maalbeek

Brussels beroepshof spreekt zich uit over naaktfouil­les: “Blijven plaatsvin­den wanneer nodig, maar zonder kniebuigin­gen”

De beschuldigden op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 mogen bij hun overbrenging naar het Justitia-gebouw in Haren niet meer onderworpen worden aan naaktfouilles met kniebuigingen, en ze mogen geen blinddoeken meer dragen buiten de politievoertuigen. Dat heeft het Brusselse hof van beroep maandag in kort geding beslist. Het hof legt een dwangsom van 1.000 euro per dag op, met een maximum van 25.000 euro per beschuldigde. Het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) benadrukt dat de naaktfouilles nog steeds kunnen plaatsvinden wanneer dat nodig is, “maar zonder kniebuigingen”.