Proces aanslagen 22 maart: beschuldigde wordt zaal uitgezet, expliciete foto's zorgen voor loden stilte

Een aangrijpende dag voor de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem: twee politie-inspecteurs toonden donderdag gedetailleerde foto's van de enorme schade, inclusief expliciete beelden van de slachtoffers, die vaak zwaar toegetakeld waren door de ontploffingen en de impact van rondvliegende materialen. De aanwezigen werden op voorhand ingelicht over de harde beelden en kregen de tijd om de zaal te verlaten. Opvallend moment in de namiddag: een beschuldigde werd op vraag van voorzitter Laurence Massart uit de zaal gezet omdat hij volgens de zitting zou verstoren.

Aan het begin van de zittingsdag nam een inspecteur van het laboratorium van de technische en wetenschappelijke politie het woord. Hij was een uur na de aanslagen op Brussels Airport ter plaatse en beschreef donderdag de totale chaos die hij aantrof toen hij aankwam: "Het leek wel een oorlogszone, het was totale chaos. Sommige collega's verkeerden in shock."

Risico’s

De speurder vertelde ook over de moeilijke coördinatie in de eerste fase, omdat er problemen waren met het gsm-netwerk en met ASTRID, de gespecialiseerde telecomoperator voor de hulp- en veiligheidsdiensten in België.



En hij vertelde ook over de risico's die zijn mensen moesten nemen: "Het was moeilijk werken voor ons, omdat we niet wisten of er zich nog koffers onder het puin bevonden waar mogelijk explosieven in zaten", aldus de man. Het werk werd ook bemoeilijkt door 10 à 20 mensen die op het moment van de vaststellingen nog in de vertrekhal arriveerden. Zij bevonden zich op een andere verdieping of hadden zich verstopt. “Dat was geen ideale situatie”, aldus de speurder.

Quote Het plafond was helemaal vernield, we hebben kleding­stuk­ken en valiezen aangetrof­fen in het plafond

Enorme schade

Later in de voormiddag kregen de aanwezigen een gedetailleerd overzicht van de enorme schade die de bomaanslagen hebben aangericht op de luchthaven. Er werden onder meer foto's getoond van kapotte vloeren en muren. “Het plafond was helemaal vernield, we hebben kledingstukken en valiezen aangetroffen in het plafond”, zei de speurder onder meer.

Volledig scherm Beeld van 22 maart 2016 buiten de luchthaven. © AFP

Foto’s van de dodelijke slachtoffers

De speurders toonden ook een voor een foto's van de dodelijke slachtoffers, vaak met bebloed lichaam of afgerukte lichaamsdelen. Van sommige slachtoffers werd ook meer informatie gegeven over wat ze aan het doen waren op het moment van de explosies. Zo stierf een moeder van twee kleine kinderen die aan het spelen waren in de speelzone, vlak bij waar de eerste bom afging.

De speurders vermeldden van elk slachtoffer ook hun naam, nationaliteit en geboortedatum. Het zorgde voor een loden stilte in de zittingszaal.

Beschuldigde wordt zaal uitgezet

Later in de namiddag was er een moment van opschudding nadat beschuldigde Ibrahim Farisi uit de zaal werd gezet. Hij verstoort de zitting, zei de voorzitter.

Farisi liet eerder op de dag tijdens de voorstelling van de speurders die de eerste vaststellingen deden op de luchthaven al weten dat hij niet wenste te blijven voor de expliciete foto’s. Samen met zijn broer verliet hij de zaal.

Na de middagpauze probeerde Farisi het woord te nemen tijdens een uiteenzetting van de experts van het Disaster Victim Identification (DVI). Hij kondigde uiteindelijk luidop aan te vertrekken. Zijn advocaten en zijn broer Smail probeerden hem te kalmeren, maar dat mocht niet baten.

Voorzitter Massart onderbrak daarop de presentatie van de DVI om te vragen wat er allemaal aan de hand was. “Het is uw proces. Het is hier geen markt. U hebt het woord niet”, zei ze, en ze gaf aan dat Farisi mocht beschikken wanneer hij dat wilde. Nadat hij opnieuw het woord wilde nemen met een microfoon van de advocaten van de burgerlijke partijen, vroeg de voorzitter aan de politie om Farisi uit de zaal te begeleiden. Broer Smail wilde zijn broer nog toespreken, maar dat liet de politie niet toe.

Ibrahim Farisi verschijnt net als zijn broer Smail als een vrij man en kan dus komen en gaan wanneer hij wil zolang hij vertegenwoordigd wordt door een advocaat.

