Procentueel meer Vlamingen deels gevaccineerd dan Amerikanen

Doordat het vaccinatietempo in Vlaanderen momenteel bijzonder snel gaat, was het een kwestie van tijd voor de vaccinatiegraad hier die van de VS zou overstijgen. Elke dag komen er in Vlaanderen nu gemiddeld 88.000 prikken bij, of 1,32 prikken per 100 inwoners. Dat is bijna vier keer zo veel als in de Verenigde Staten, dat met 1.138.000 dagelijkse inentingen of 0,34 per 100 inwoners aan een fors lager tempo zit dan tijdens de piek midden april. Pas sinds vorige week lijkt de dalende trend voorlopig weer gestopt.