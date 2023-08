Problemen met noodnummers opgelost: lijnen 100, 101 en 112 weer bereikbaar

Belgen sturen miniatuur­hart naar de ruimte met als missie onze hartgezond­heid te verbeteren

Vijf Belgische bedrijven en onderzoekscentra bundelen hun krachten in het project AstroCardia. Hun missie: de gezondheid van ons hart te verbeteren. Ze zullen dat op een heel bijzondere plek doen, namelijk in de ruimte. Op die manier willen ze hartveroudering bestuderen en er een geschikt onderzoeksmodel voor creëren. Daarvoor ontwikkelden ze via 3D-bioprint een kunstmatig miniatuurhart en bijhorend bloedvatenstelsel. Die zogenaamde ‘heart-on-a-chip’ vertrekt in 2025 naar het internationaal ruimtestation ISS.