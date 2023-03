Problemen met app en website ING: klanten kunnen niet inloggen

Een begrotings­gat van 27 miljard euro, maar PS-minister van Werk en Economie heeft geen haast om te besparen: “Waar dan?”

Besparen? Hervormen? Volgens PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne is er geen haast bij. “De begrotingsput is al minder diep dan verwacht! En waar moeten we dan besparen? Op politie, justitie, sociale zekerheid? Nee, toch!” Een interview met de minister van Werk en Economie over belastingen, minimumlonen en de verschillen tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië.