Problemen bij dispatching 112: enkel bellen in extreme noodsituaties

Belgen betalen meest voor stroom van omliggende landen, gas alleen in Nederland duurder

De elektriciteitsfactuur in België is op dit moment de hoogste van de ons omliggende landen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van federaal energieregulator CREG. Voor aardgas is Nederland duurder. Het maakt dat alleen onze noorderburen een hogere energiefactuur - voor stroom en gas samen - hebben. Hoeveel betalen we dan gemiddeld meer in België?

13:27