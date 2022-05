Probleem van stijgende energieprijzen niet alleen op te lossen met blijvende btw-verlaging, zegt premier De Croo

Voor premier Alexander De Croo (Open Vld) is het definitief behouden van de 6 procent btw op elektriciteit geen evidentie. Dat zegt hij in VTM NIEUWS. Hij ziet meer heil in een groepsaankoop van gas op Europees niveau. Dit weekend liet Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met Het Laatste Nieuws nog weten dat hij wél voorstander is van een permanente btw-verlaging op elektriciteit.

Om de exploderende energiefacturen te drukken, besliste de federale regering dit voorjaar om de btw op elektriciteit en gas van 21 naar 6 procent te verlagen. De socialisten en groenen laten sindsdien regelmatig ballonnetjes op om die btw - toch zeker voor elektriciteit - op 6 procent te houden. Ook CD&V is voor een definitieve btw-verlaging, al moet die hand in hand gaan met een accijnshervorming om een onderscheid te maken met veelverbruikers.

Voor de liberalen lag dat moeilijk, wegens de hoge kostprijs van de maatregel. Die kost de overheid naar schatting 1 tot 1,5 miljard euro per jaar. Enkel de btw-verlaging op elektriciteit aanhouden kost "slechts" 500 à 750 miljoen euro per jaar.

Partijvoorzitter Lachaert liet dit weekend desondanks in een interview weten dat hij het “logisch” vindt dat de btw op elektriciteit definitief op 6 procent blijft. “Zeker omdat alles - van onze auto’s tot onze verwarming - in de toekomst elektrisch moet worden om de CO2-uitstoot te verminderen”, aldus Lachaert.

“Bredere discussie”

Premier De Croo (Open Vld) is daar niet zo zeker van. “Zolang de prijzen hoog zijn, zal de btw op elektriciteit deze winter op 6 procent blijven”, geeft hij toe in VTM NIEUWS. Maar hij geeft geen garanties dat dat zo blijft: “Hoe we het daarna doen, is deel van een bredere discussie.”

De Croo benadrukt wel dat de btw niet wordt opgetrokken als de prijzen niet dalen in het najaar. “Als de prijzen nog zo hoog zijn in augustus en september, dan gaan we de btw natuurlijk niet opnieuw optrekken naar 21 procent. Daar is geen discussie over.”

De premier ziet meer heil in een groepsaankoop van gas op Europees niveau. “Als we als Europese landen onze macht als grootste aankoper gaan gebruiken, is dat in het voordeel van iedereen. Dat is een fundamentele oplossing voor het probleem. Dat de kosten van de energiefacturen zo sterk stijgen, ga je niet oplossen met btw-verlagingen.”

Bekijk hieronder het volledige studiogesprek met Alexander De Croo (Open Vld) in VTM NIEUWS: