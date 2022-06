Probleem bij online ticketaankopen NMBS weer van de baan

Unia behandelde recordaan­tal discrimina­tie­dos­siers in 2021

In 2021 kreeg Unia 10.610 meldingen over discriminatie, haatspraak of haatmisdrijven binnen. Een recordaantal, zo blijkt donderdag uit het nieuwe jaarrapport. Het interfederale gelijkekansencentrum opende bovendien ook 2.379 nieuwe individuele dossiers, of 8,7 procent meer dan in 2020.

10:59