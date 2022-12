Proactieve aanpak onveilige verkeerssituaties werpt eerste vruchten af

50 procent meer fietsonge­val­len bij wegenwer­ken op vijf jaar tijd: “Belgische automobi­lis­ten vertragen niet bij een omleiding of werken”

De voorbije vijf jaar steeg het aantal fietsongevallen bij wegenwerken van 156 in 2017 naar 234 in 2021. Dat blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid Stijn Bex opvroeg bij Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Fietsomleidingen? Daar doen we in Vlaanderen niet aan. Een bord dat vraagt om af te stappen is géén signalisatie en kan zelfs gevaarlijk zijn”, zegt Wies Callens van de Fietsersbond. Zijn we te roekeloos in het verkeer?

