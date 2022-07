Pro League moet tv-rechtenhouders betalen voor stopzetten competitie tijdens pandemie

Minister Crevits wil af van ‘zwarte lijsten’: “Historiek van kinderop­vang moet met één druk op de knop zichtbaar zijn”

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits wil af van de discussie over 'zwarte' lijsten of lijsten met 'gevaarcrèches' in de kinderopvang. "Ik ben geen fan van lijsten. Lijsten zijn iets statisch", zo antwoordde de CD&V-minister in het Vlaams Parlement op vragen van Ilse Malfroot (Vlaams Belang) en Celia Groothedde (Groen). Er moet volgens minister Crevits een systeem komen dat "met één druk op de knop" duidelijk maakt wat de historiek is van een kinderdagverblijf.

