Privébedrijven dwingen gemeentes om verkeerdrempels weg te halen voor trajectcontroles

In 13 straten in Bonheiden komen er trajectcontroles, geplaatst door een privébedrijf. Dat heeft de gemeente zelf beslist. Al is er een probleem, want om die controles te plaatsen moeten de huidige verkeersremmers verdwijnen. Ook in de toekomst mogen er geen verkeersremmers meer worden geplaatst. Een moeilijke kwestie tussen verschillende partijen zo blijkt, want het geld van de trajectcontroles zal zo rechtstreeks naar het privébedrijf gaan. Stef Willems van VIAS is niet akkoord: “Het doel van een boete is net om ervoor te zorgen dat mensen leren uit hun gedrag. En wat je wil is dat er eigenlijk zo min mogelijk boetes uitgeschreven worden zodat mensen echt hun gedrag gaan wijzigen.” En ook minister Lydia Peeters heeft haar bedenkingen.