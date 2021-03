Primeur voor Benelux in UZ Leuven: Covidpatiënten op intensieve krijgen succesvol longtransplantatie

Fotografe­ren in eigen land levert dit prachtig beeld op aan de Vlooyberg­to­ren

13:33 Michiel Pieters, landmeter en fotograaf in bijberoep, pakt graag uit met prachtige natuurfoto’s uit alle hoeken van de wereld. Door de coronacrisis is het dit jaar helaas niet mogelijk om te reizen, gelukkig weet Michiel ons ook te verwonderen in eigen land. Ditmaal ontroert hij ieder van ons met deze waanzinnige foto aan de Vlooybergtoren in Tielt-Winge.