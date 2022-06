Primeur in Vlaanderen: een baas die helpt om ons (en onze kinderen) beter te leren slapen

Het is een primeur in Vlaanderen: een baas die de (kinderen van) werknemers helpt om beter te slapen, want een wakkere papa of mama is een productievere bediende of arbeider. Protime in Mechelen huurde twee kinderslaapcoaches in. Nachtmerries werden ter plekke dromen. Of toch voor even.