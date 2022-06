Primeur in rechtbank: UZ Leuven veroordeeld omdat het niet kan bewijzen dat het alles deed om ziekenhuisinfectie te voorkomen

De zaak betreft een vonnis uit 2021 van het Hof van Beroep in Antwerpen, maar werd nu pas gepubliceerd. Een arts van het Universitair Ziekenhuis Leuven diende bij een patiënt met zware rugpijn een epidurale infiltratie toe. Hierop ontwikkelde de patiënt een ziekenhuisinfectie, met hoge koorts, hevige rugpijn, zenuwpijn en blijvende arbeidsongeschiktheid. De patiënt spande een zaak aan tegen het ziekenhuis met een unieke uitkomst. “De standaardregel is dat de aanklager de aansprakelijkheid moet kunnen bewijzen”, zegt Thierry Vansweevelt, professor Gezondheidsrecht (UAntwerpen) die de zaak in het ‘Tijdschrift voor Gezondheidsrecht’ toelichtte. “Sinds november 2020 is er evenwel een nieuw boek 8 in het burgerlijk wetboek, het boek over bewijsrecht. Revolutionair is dat artikel 8.4 lid 5 de rechter de mogelijkheid geeft om de bewijslast om te keren. Dat is nu voor het eerst gebeurd, toevallig in een zaak over medische aansprakelijkheid.”