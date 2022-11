Primeur: burgerinitiatief verdedigt eigen voorstel rond regularisatie in de Kamer

Jobat Personeels­te­kort in Vlaamse woonzorg­cen­tra: hoeveel verdien je daar nu precies? En op welke voorwaar­den kan je rekenen?

De Vlaamse woonzorgcentra kampen met een ernstig personeelstekort. Bij één op de tien is dit zo nijpend dat er niets anders opzit dan een opnamestop in te voeren of een afdeling te sluiten. Maar liefst één op de vijf openstaande vacatures raakt niet ingevuld. Vergrijzing, te weinig aandacht voor geriatrie in de opleiding en te strenge personeelsnormen zijn een oorzaak, maar ook de verloning speelt een rol. Is het inkomen in de zorgsector werkelijk zo mager? Jobat.be legt de cijfers op tafel.

4 november