“Prikplicht in de zorg dreigt mensenrechten te schenden”

De regering diende het wetsontwerp op 8 maart in de Kamer in, het ligt klaar in de commissie Gezondheid voor behandeling. De tekst stelt een vaccinatieplicht voor het personeel in de zorgsector in het vooruitzicht, die op 1 juli 2022 moet ingaan. Bij koninklijk besluit (KB) zou de inwerkingtreding wel nog kunnen worden uitgesteld.



In zijn advies zegt het FIRM niet per definitie tegen een wettelijk kader voor een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel te zijn, zolang dat maar geactiveerd wordt wanneer kan worden aangetoond dat het noodzakelijk is voor de bescherming van de gezondheid van kwetsbare personen.