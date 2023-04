Prijzen voor nieuwbouw stijgen fors in Vlaanderen

De gemiddelde prijs van een nieuw appartement steeg in België 4,8 procent als we het eerste kwartaal van 2023 vergelijken met dezelfde periode vorig jaar. Daarbij is de stijging het hardst in de provincie Antwerpen, met 5,7 procent. Over de taalgrens daarentegen zien we in Waals-Brabant een harde daling van de gemiddelde prijs met 4,2 procent.

In Brussel betaal je gemiddeld het meest voor een nieuwbouwappartement: 356.005 euro. De duurste Vlaamse provincie is Vlaams-Brabant met een gemiddelde prijs van 328.211. Het goedkoopste ben je in Henegouwen met een gemiddelde prijs van 230.972 euro. De goedkoopste Vlaamse provincie voor nieuwe appartementen is Limburg.

In ons land steeg de gemiddelde prijs voor een nieuwbouwhuis met 7,5 procent als we de eerste vier maanden van 2023 vergelijken met dezelfde periode in 2022. “De stabilisatie die zich in het laatste kwartaal van 2022 leek af te tekenen, zet zich niet door”, valt te lezen in het rapport.

Daarbij valt op dat de prijzen in West-Vlaanderen het hardst zijn gestegen met 6 procent. In Luxemburg werd de grootste daling opgetekend met een 3,5 procent lagere gemiddelde prijs. In geen enkele Vlaamse provincie daalde de gemiddelde prijs voor een nieuwbouwhuis, maar de kleinste stijging was voor Vlaams-Brabant met 2,1 procent.

“Deze cijfers bevestigen voor de eerste keer de stelling dat de vastgoedmarkt steeds meer gekenmerkt wordt door twee snelheden”, analyseert Roel Helgers, economist bij vastgoedontwikkelaar Matexi. “De opwaartse druk op de nieuwbouwprijzen is het gevolg van een toenemende aandacht van kopers voor de energiezuinigheid van een woning, de strengere renovatie regelgeving, de stijgende bouwkosten en een daling van het aanbod in 2022.”